انت الان تتابع خبر مهلة عام لإنهاء سلاح الفصائل.. خطة الزيدي خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الإذاعة عن "تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية" تأكيدها على "الاستعداد الدائم" لدعم محور المقاومة بقيادة إيران، والمشاركة بفاعلية في حال تجدد العمليات العسكرية بين الطرفين.وفي سياق متصل، أوضحت إذاعة "مونت كارلو" أن مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي كشف عن ثلاثة ملفات رئيسية سيحملها الزيدي في جعبته خلال زيارته المرتقبة لواشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي:

نزع سلاح الفصائل: حيث أفادت الإذاعة أن الزيدي سيطلب من واشنطن مهلة زمنية تتجاوز العام لتسوية ملف سلاح الفصائل المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، والعمل على دمج الحشد الشعبي في القوات الأمنية الرسمية.

المبادرة العراقية في لبنان: استناداً إلى معلومات الإذاعة من "الإطار التنسيقي"، يسعى الزيدي لطرح مبادرة تهدف لدعم التفاهمات بين حزب الله والحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاح الحزب، مستنداً إلى مقاربة تربط بين خطة حصر السلاح في العراق ونظيرتها في لبنان، مع السعي للحصول على دعم سياسي أمريكي لهذه الخطوة.

الملف الاقتصادي: ذكرت الإذاعة أن الزيدي سيصطحب معه وفداً يضم أكثر من مئة رجل أعمال، حاملاً مبادرة لاستقطاب استثمارات أمريكية "غير مسبوقة"، ووفق رؤية الزيدي، فإن هذه الاستثمارات ضرورية جداً لنجاح خطة نزع سلاح الفصائل العراقية، وكذلك لدعم الاقتصاد العراقي الذي يمر بأزمة كبيرة بسبب التوترات العسكرية في المنطقة.

