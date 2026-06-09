انت الان تتابع خبر هل ينجح الزيدي حيث فشل الآخرون؟.. مطالبات بفتح "ملفات الفساد الكبرى" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي هذا السياق، أوضحت وفا محمد، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك قائمة من المطالب الجوهرية التي تضع حكومة الزيدي أمام اختبار تاريخي، وتتلخص في النقاط التالية:المطالبة بملاحقة شاملة لجميع الفاسدين، بدءاً من الشخصيات السياسية البارزة وصولاً إلى المستويات الأدنى، بما في ذلك جميع الوجوه التي شاركتهم في عمليات الفساد.

كشف الحقائق التاريخية: ضرورة فتح ملفات تحقيقية شفافة تتناول الأسباب الحقيقية لسقوط ثلث العراق، ومجزرة "سبايكر"، وقضية سرقة مصفى بيجي.

استرداد الأموال المهربة: فتح تحقيقات موسعة بشأن عمليات تهريب الدولار والنفط منذ عام 2005 وحتى الآن، مع كشف مصير الأموال المفقودة والمهربة التي سُجلت تحت مسمى "الخدمات" وتصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات.

تطهير العقود الانتخابية: فسخ كافة العقود المشبوهة، ووضع حد لاستخدام المال السياسي في شراء المشاريع، والعقارات، وتمويل حملات الانتخابات.

وتطرح هذه المطالب تساؤلاً جوهرياً يتردد في الأوساط السياسية والشعبية، حول مدى قدرة حكومة الزيدي على فتح هذه الملفات المعقدة التي فشلت الحكومات السابقة في معالجتها، أو ربما تواطأت في إبقائها طي الكتمان.