انت الان تتابع خبر نصيف: حملة تسقيط ممنهجة تستهدفنا بعد رفع الحماية عن متورطين بالفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في بيان، إن "هناك حملة تسقيط تمارسها ضدنا مواقع وصفحات عائدة إلى أشخاص رُفعت عنهم الحماية وبعض اللصوص القدامى المتورطين بسرقة المال العام"، مبينة أن هؤلاء "يحاولون من خلال جيوشهم الإلكترونية إلقاء التهم جزافاً لإبعاد الشبهات عن أنفسهم وخلط الأوراق".وأضافت أن "الفاسدين يعتقدون أن هذه الهجمة قد تمكنهم من رفع المساءلة القانونية عنهم"، مؤكدة أن "القضاء العراقي العادل يتعامل بالأدلة والقرائن والحقائق".

وشددت نصيف على أن "يدها بيضاء والحمد لله"، معتبرة أن "هذه الحملة المفلسة ليست إلا هواءً في شبك"، فيما أشارت إلى أن "الحقائق التي ظهرت أثناء رفع الحماية ليست سوى قطرة في بحر".

