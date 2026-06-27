انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد أهمية دعم الطاقات الشبابية وتوظيفها في خدمة العمل الوطني والمجتمعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي، ان الأخير "زار مكتب القيادي في التحالف النائب الدكتور محمود القيسي في العاصمة بغداد، بحضور عدد من أعضاء تنظيمات تحالف العزم، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات التنظيمية والسياسية، ومتابعة أولويات المرحلة المقبلة".وأكد السامرائي أهمية تعزيز العمل التنظيمي وتوسيع التواصل مع مختلف الشرائح المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ حضور التحالف ومتابعة قضايا المواطنين، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة وتفعيل الدور الميداني والتنظيمي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.

كما شهد اللقاء الاستماع إلى جملة من الآراء والمقترحات التي قدمها الحاضرون بشأن تطوير الأداء التنظيمي وآليات التواصل مع المواطنين، والتأكيد على أهمية دعم الطاقات الشبابية وتوظيفها في خدمة العمل الوطني والمجتمعي.

