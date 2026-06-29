انت الان تتابع خبر رئيس مجلس النواب يتسلم دعوة رسمية لزيارة إسلام آباد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي استقبل، اليوم الاثنين، مبعوثَ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية السيناتور سليم مانديوالا"، مبينا انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون البرلماني، وأهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشاد رئيس مجلس النواب "بدور باكستان في التوصّل إلى مذكرة التفاهم واتفاق التهدئة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية"، مثمّناً "جهودها الدبلوماسية في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحلول السلمية".

من جانبه، نقل مبعوث الرئيس الباكستاني إلى رئيس مجلس النواب تحيَّات رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوسف رضا جيلاني، وسلَّمه دعوةً رسميةً لزيارة إسلام آباد، مؤكداً "حرص بلاده على تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية".

