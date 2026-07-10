سوريا تعتقل خلية نفّذت تفجيري دمشق الأخيرين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الخميس، توقيف "الخلية" المسؤولة عن تفجيرين الثلاثاء في وسط دمشق، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

واستهدف تفجيران متزامنان بعبوتين ناسفتين، إحداهما داخل حاوية قمامة والثانية داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، محيط فندق راق.

وأسفر التفجيران عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة.

وفي منشور على منصة "إكس"للتواصل الاجتماعي، كتب خطاب "الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا".

وأضاف "عقب استكمال التحقيقات، سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم".

وفي بيان، أعلنت وزارة الداخلية أنه تم توقيف أفراد الخلية "عبر سلسلة مداهمات متزامنة وفي آنٍ واحد استهدفت مواقعهم المتفرقة في دمشق وريفها"