قتلى إثر حريق داخل مصنع في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل 28 شخصا على الأقل جراء حريق اندلع داحل مصنع للأحذية في شرق الصين، في حصيلة أولية أوردتها وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء، اليوم الخميس.

وبعد ساعات على اندلاع الحريق في مصنع "هويتينغ" للأحذية حوالى الساعة الثانية عشرة ظهرا (04,00 ت غ)، يخشى أن يكون عدد من الأشخاص ما زالوا محاصرين داخل المبنى الكائن في مدينة جينجيانغ بمقاطعة فوجيان. وكانت وكالة شينخوا أفادت عن انقطاع التواصل مع أشخاص حوصروا داخل المصنع.

وأظهرت لقطات مباشرة بثتها قناة "سي سي تي في" الحكومية عربات الإطفاء وهي ترش المياه على مبنى متعدد الطبقات، يتصاعد من نوافذه المحطمة دخان رمادي كثيف.

وظهر في اللقطات أشخاص يحتمون بالقرب من النوافذ وعلى سطح المبنى، بينما كان الحريق يستعر في الطوابق السفلية.

وأرسلت فرق الإطفاء والإنقاذ 183 عنصرا و35 مركبة إلى موقع الحادث، وفق بيان لوزارة إدارة حالات الطوارئ.

وأعلن شي في تصريحات نقلتها وكالة شينخوا عن "خسائر بشرية فادحة"، داعيا إلى "بذل كل جهد ممكن في عمليات البحث والإنقاذ ودعم أسر المتضررين".

وشدد على ضرورة "تحديد سبب الحريق بأسرع وقت... ومحاسبة المسؤولين عنه".

وأكدت الوزارة أن عمليات إخماد الحريق تتواصل، داعية إلى بذل أقصى الجهود والبحث عن المحاصرين ومعالجة المصابين. وقالت "كما ينبغي التحقيق في سبب الحريق واستخلاص العبر واتخاذ تدابير فعّالة لمنع تكرار حوادث مماثلة".

وأطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر حملة للتوعية بمخاطر الحرائق في المباني الشاهقة، بعدما اتى حريق هائل على أبراج سكنية في هونغ كونغ، موديا بـ 168 شخصا.

وبعد شهر اندلع حريق في مبنى سكني بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

ايسك/غد/ناش