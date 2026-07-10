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رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإيرانية على الأردن

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رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإيرانية على الأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الهجمات الإيرانية العدوانية التي انتهكت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض سلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية للخطر.

وأكد اليماحي، في بيان اليوم الخميس، تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن، ودعمه للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها القومي وسيادتها، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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