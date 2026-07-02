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العراق يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق

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العراق يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "تعرب وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين".
وتابع البيان، أنه "تتقدم الوزارة بأحر التعازي وصادق المواساة إلى حكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، وإلى ذوي الضحايا، فإنها تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وأكدت الوزارة، وفقاً للبيان "تضامن جمهورية العراق الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الأليم، ورفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين والأماكن العامة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والقانون الدولي".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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