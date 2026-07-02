انت الان تتابع خبر الزيدي: ندعم تحرير الاقتصاد من النمط الأحادي وتوظيف جميع الإمكانيات لتنويع مصادر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل مجموعة من رجال الأعمال العراقيين في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والمالية".

وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان "حرص الحكومة على توفير البيئة الاستثمارية الآمنة، ودعم جميع التشريعات والقوانين التي تسهم في تحقيق متطلبات النجاح الاستثماري والتجاري والصناعي".

وبين أن "القطاع الخاص شريك مهم في المشاريع التنموية والخدمية في العراق"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستدعم حضوره الفاعل في إطار خطتها التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تتركز على تحرير الاقتصاد من النمط الأحادي وتوظيف جميع الإمكانيات لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الموارد".

