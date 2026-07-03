انت الان تتابع خبر وفد عراقي يبحث في أنقرة مستقبل خط الأنابيب مع تركيا واستمرار تصدير النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية، انه "شهدت الزيارة عقد سلسلة من المفاوضات والاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء والمختصين، حيث ضم الوفد العراقي المدراء العامين المعنيين في وزارة النفط، إلى جانب عدد من المدراء العامين في وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، فيما مثّل الجانب التركي مسؤولون وخبراء من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية".واضاف البيان، انه "عقد وفد جمهورية العراق، الذي ضم وكيل وزارة الخارجية السفير محمد حسين بحر العلوم، ووكيل وزارة النفط نصير الهنداوي، والسفير ماجد اللجماوي، اجتماعاً مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، جرى خلاله بحث آليات تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ومناقشة السبل الكفيلة بضمان استمرارية تصدير النفط بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

واتفق الجانبان على "مواصلة التنسيق والمشاورات الفنية والقانونية، ومن المؤمل أن تشهد المرحلة المقبلة التوقيع على بروتوكول تنفيذي يضمن استمرار صادرات النفط العراقية، بما في ذلك نفط إقليم كردستان العراق، على أن يشكل هذا البروتوكول خطوة انتقالية تمهد لإبرام اتفاقية جديدة بين الجانبين خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ انتهاء الاتفاقية الحالية".