انت الان تتابع خبر مشادة داخل البرلمان.. الحلبوسي يصف فوضى المجلس بـ"الروضة" ونائب يطالبه بالاعتذار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي خلال الجلسة إن ما يجري “تصرف لا يليق بالمجلس ويشبه أجواء الروضة وليس البرلمان”.



من جانبه، رد النائب محمد أبو العيس الموسوي على حديث رئيس المجلس، معتبراً أن ما صدر عنه غير مناسب، مطالباً إياه بالاعتذار عن العبارة التي استخدمها.