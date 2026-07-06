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مشادة داخل البرلمان.. الحلبوسي يصف فوضى المجلس بـ"الروضة" ونائب يطالبه بالاعتذار

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مشادة داخل البرلمان.. الحلبوسي يصف فوضى المجلس بـ"الروضة" ونائب يطالبه بالاعتذار

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي خلال الجلسة إن ما يجري “تصرف لا يليق بالمجلس ويشبه أجواء الروضة وليس البرلمان”.

من جانبه، رد النائب محمد أبو العيس الموسوي على حديث رئيس المجلس، معتبراً أن ما صدر عنه غير مناسب، مطالباً إياه بالاعتذار عن العبارة التي استخدمها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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