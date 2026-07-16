انت الان تتابع خبر الزيدي يجري زيارة إلى تركيا نهاية تموز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ان "رئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية، السفير ليث العذاري، استقبل في مبنى الوزارة، اليوم الخميس الموافق 16 تموز 2026، سفير الجمهورية التركية لدى بغداد، أنال بورا إينان، لبحث ترتيبات زيارة رئيس مجلس الوزراء المرتقبة إلى أنقرة، إلى جانب عدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك".وجرى خلال اللقاء "استعراض الاستعدادات السياسية واللوجستية الخاصة بالزيارة، المقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري، حيث أكد الجانبان أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وأكد السفير العذاري "أهمية مواصلة التنسيق وتطوير الشراكة بين العراق وتركيا في مختلف المجالات، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية".

من جانبه، أعرب السفير التركي عن "حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق، مؤكداً تطلع أنقرة إلى توسيع مجالات الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

