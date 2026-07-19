انت الان تتابع خبر الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن ويشكر إدارة ترامب على حفاوة الاستقبال والتقدير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في تدوينة على منصة (اكس)، انه "‏نحن نختتم زيارتنا إلى واشنطن، عائدين إلى بغداد الحبيبة، فإننا نعرب عن شكرنا العميق لإدارة الرئيس ترامب وللشعب الأمريكي الصديق، على حفاوة الاستقبال والتقدير".

‏وتابع: "نجدد عزم الحكومة على المضيّ بتجسيد الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتعزيز الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة للمستقبل".

واكمل: "استنادًا إلى ما عقدنا من اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون ستفضي لبناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية

القائمة على المصالح المشتركة في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك لتثبيت الاستقرار ومسار الازدهار في العراق وعموم المنطقة".