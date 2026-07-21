انت الان تتابع خبر نائبة لـ السومرية: تقرير ديوان الرقابة المالية كان ضعيفاً وخالياً من الأرقام ولم يتطرق لملفات الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الكاكائي في حديث لـ الخليج 365، إن رئيس مجلس النواب ونائبيه انتقدوا رئيس ديوان الرقابة المالية، مبينة أن التقرير جاء بصيغة إنشائية وخلا من الأرقام أو حتى البيانات التقديرية، ولم يقدم معلومات كافية بشأن الملفات المطروحة.وأضافت أن التقرير أشار إلى وجود خلل في بعض المحافظات يتعلق بملف النفط، لكنه لم يتطرق إلى ملفات الفساد، معتبرة أن ما ورد فيه اقتصر على "عموميات" من دون تفاصيل أو معالجات واضحة.

وفي وقت سابق من اليوم، باشر مجلس النواب بمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام ٢٠٢٥ بشأن مساهمته في ردع ومكافحة الفساد بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي والوفد المرافق له.