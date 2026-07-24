انت الان تتابع خبر طلب نيابي يخص محاكمة الفاسدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحيدري لـ الخليج 365، انه "تم جمع تواقيع نيابية من قبل النواب لمطالبة رئاسة المجلس بمفاتحة الجهات ذات العلاقة والقائمة على حملة مكافحة الفساد بالمضي واستمرار الحملة دون انقطاع وبدون انتقائية"، مشددا على "ضرورة ان تشمل الحملة جميع المؤسسات وهو تاييد مطلق من ممثلي الشعب لهذه الجهات".

وأضافت ان "الطلب تضمن أيضا المطالبة بمحاكمة علنية للمدانين امام الشعب العراقي لكون المال عام"، لافتا الى ان "ذلك يهدف لايصال رسالة اطمئنان لدى الشارع العراقي بالجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية".

وذكر ان "هناك حالة غضب شعبي والبعض ذهب الى التشكيك بحملة مكافحة الفساد عبر التواصل الاجتماعي".

