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طلب نيابي يخص محاكمة الفاسدين

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طلب نيابي يخص محاكمة الفاسدين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحيدري لـ الخليج 365، انه "تم جمع تواقيع نيابية من قبل النواب لمطالبة رئاسة المجلس بمفاتحة الجهات ذات العلاقة والقائمة على حملة مكافحة الفساد بالمضي واستمرار الحملة دون انقطاع وبدون انتقائية"، مشددا على "ضرورة ان تشمل الحملة جميع المؤسسات وهو تاييد مطلق من ممثلي الشعب لهذه الجهات".
وأضافت ان "الطلب تضمن أيضا المطالبة بمحاكمة علنية للمدانين امام الشعب العراقي لكون المال عام"، لافتا الى ان "ذلك يهدف لايصال رسالة اطمئنان لدى الشارع العراقي بالجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية".
وذكر ان "هناك حالة غضب شعبي والبعض ذهب الى التشكيك بحملة مكافحة الفساد عبر التواصل الاجتماعي".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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