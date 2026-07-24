انت الان تتابع خبر ‏ مكتب رئيس الوزراء ينفي ما ورد في التقرير المنشور بصحيفة نيويورك تايمز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ما ورد في التقرير المنشور بصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 23 تموز 2026 غير صحيح"، مشيرا الى ان "هذه المزاعم عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة".

ودعا المكتب "وسائل الإعلام كافة إلى "تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت في وقت سابق تقريرا تضمن أن إيران رفضت، مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار، نقله الوفد العراقي الذي زار طهران أمس، بحسب مسؤولين إيرانيين وعراقيين لم تسمهم الصحيفة.