انت الان تتابع خبر تقرير: الزيدي يزور السعودية نهاية الأسبوع الحالي والان مع التفاصيل
تطمينات أمنية وملف حصر السلاح
وتسعى السعودية من خلال هذه الزيارة إلى دعم الحكومة العراقية في ملفات عدة، أبرزها ملف حصر السلاح بيد الدولة، وفق بيان خليجي أردني صدر قبل أيام.
وتأتي هذه الزيارة عقب إشارات سعودية حول تعرض أراضيها لهجمات انطلقت من الداخل العراقي خلال التصعيد العسكري الأمريكي-الإيراني بالمنطقة.
ملفات النفط والاقتصاد وجولة إقليمية واسعة
وسيبحث الزيدي خلال الزيارة ملفات اقتصادية واستراتيجية بارزة، من بينها:
-تفعيل الخط النفطي باتجاه ميناء ينبع السعودي.
-زيادة حصة العراق الإنتاجية داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
-تفعيل أعمال المجلس التنسيقي العراقي–السعودي في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
يُذكر أن العلاقات العراقية السعودية شهدت تقارباً ملحوظاً أمنياً واقتصادياً، تخلله اجتماع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض يوم 12 تموز الجاري، لتعزيز التنسيق المشترك وضبط الحدود بما يحقق استقرار المنطقة.