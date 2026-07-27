تقرير: الزيدي يزور السعودية نهاية الأسبوع الحالي

بغداد - ياسين صفوان - ووفقاً للمصادر، فإن الزيدي سيصل إلى المملكة يوم الخميس المقبل، 30 تموز 2026، على رأس وفد حكومي رفيع لبحث عدد من القضايا الإقليمية والثنائية.وتسعى السعودية من خلال هذه الزيارة إلى دعم الحكومة العراقية في ملفات عدة، أبرزها ملف حصر السلاح بيد الدولة، وفق بيان خليجي أردني صدر قبل أيام.

وتأتي هذه الزيارة عقب إشارات سعودية حول تعرض أراضيها لهجمات انطلقت من الداخل العراقي خلال التصعيد العسكري الأمريكي-الإيراني بالمنطقة.