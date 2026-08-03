انت الان تتابع خبر العراق يعرب عن أمله بإعادة فتح مضيق هرمز بأقرب وقت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البيان أن حسين "أعرب عن ترحيب العراق بالعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية بوصفهما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتسوية القضايا العالقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما تناول الاتصال الهجمات العسكرية الأخيرة التي استهدفت العراق، حيث جرى التأكيد على أهمية تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية الإيراني آخر المستجدات المتعلقة بالموقف الراهن، وأطلع وزير الخارجية العراقي على الجهود والمباحثات الجارية للتوصل إلى تفاهمات من شأنها الإسهام في إعادة فتح مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية.

وأكد حسين أن العراق يتابع عن كثب التطورات الجارية، ويأمل في التوصل إلى تفاهمات تسهم في إعادة فتح المضيق في أقرب وقت ممكن، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي، كما شدد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين إزاء التطورات المتسارعة، ودعم كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الحوار، وفق البيان.