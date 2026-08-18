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رئيس تحالف خدمات يطالب بإقرار قانون الحشد وحصر السلاح بيد الدولة

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رئيس تحالف خدمات يطالب بإقرار قانون الحشد وحصر السلاح بيد الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في بيان له، "لقد أصبح لزاما على العقلاء إقرار قانون الحشد وتقويته وتطويره وتجهيزه وتشذيبه وضبطه مع الحفاظ على روحه العقائدية وتوجهه الفكري".

وأضاف "وحصر السلاح بيد الدولة الذي يهدد وحدة الطائفة ومستقبلها ويهدد السلم الاهلي والمجتمعي ويعرقل بناء دولة قوية موحدة مقتدرة".

أدناه نص بيان الزيدي..

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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