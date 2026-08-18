انت الان تتابع خبر رئيس تحالف خدمات يطالب بإقرار قانون الحشد وحصر السلاح بيد الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في بيان له، "لقد أصبح لزاما على العقلاء إقرار قانون الحشد وتقويته وتطويره وتجهيزه وتشذيبه وضبطه مع الحفاظ على روحه العقائدية وتوجهه الفكري".



وأضاف "وحصر السلاح بيد الدولة الذي يهدد وحدة الطائفة ومستقبلها ويهدد السلم الاهلي والمجتمعي ويعرقل بناء دولة قوية موحدة مقتدرة".

أدناه نص بيان الزيدي..