انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان الإيراني يزور بغداد يوم الاربعاء المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ السومرية ينوز، "قاليباف سيزور بغداد يوم الاربعاء في زيارة رسمية".

وشهدت العلاقات بين واشنطن وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول مضيق هرمز وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.