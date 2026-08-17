سعر سهم المصافي (2030) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-08-2026

شهد سهم شركة المصافي العربية السعودية (2030) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم إلى مستوى المقاومة 51.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الزخم الإيجابي الذي تلقاه على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 51.00 ريال، ليستهدف بعدها مباشرة مقاومته التالية عند سعر 55.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد