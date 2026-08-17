أرباح يقين المالية السعودية تهبط 65.88% بالنصف الأول لانخفاض الإيرادات

كشفت نتائج شركة يقين المالية، المدرجة بالسوق الموازي السعودي، خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، تراجع صافي الأرباح بنسبة 65.88%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الربح إلى 4.38 مليون ريال، بالنصف الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 12.82 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الانخفاض بصافي الأرباح يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات، والذي جاء نتيجة تأثر بعض الخدمات سلباً بانخفاض أداء الأسواق المالية.

وأظهرت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026 تراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 21.94% إلى 36.97 مليون ريال، مقابل 47.36 مليون ريال، خلال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفض صافي الدخل التشغيلي إلى 7.94 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو عام 2026، مقابل 16.33 مليون ريال بالفترة المنتهية في يونيو عام 2025 بنسبة تراجع بلغت 51%، وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات.