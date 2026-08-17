الجوف السعودية توضح تفاصيل اتفاقيات توريد البطاطس مع شركات تشغيل مطاعم البيك

أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية عن معلومات إضافية في يتعلق باتفاقيات توريد أصابع البطاطس النصف مقلية مع شركات تشغيل مطاعم البيك.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تبلغ مدة العقود سنة ميلادية واحد قابلة للتجديد.

ونوهت الشركة إلى أن قيمة العقود غير محددة وسوف تكون وفق آليات التوريد المعتمدة بين الطرفين والتي يتم تحديد كمياتها وأسعارها بشكل ربع سنوي.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه الاتفاقيات إيجابياً وفق تطور أحجام التوريد المتفق عليها والطلبات الفعلية بداية من الربع الثالث للعام الحالي 2026.

كما لفتت إلى أن الجهات التي تم توقيع العقود معها تشمل شركة عوائد المشرق المحدودة - شركة إبداع وطن لتجارة الأغذية - شركة المأكولات السريعة - شركة سيرف كويست لإدارة المطاعم - شركة الوسطى للخدمات الغذائية.

وبينت الشركة أنه توجد أطراف ذات علاقة، حيث إن رئيس مجلس الإدارة بدر بن حامد العوجان، هو عضو في مجلس المديرين لشركة الوسطى للخدمات الغذائية.

وأعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية، أمس الأحد عن توقيع اتفاقيات توريد أصابع البطاطس النصف مقلية مع شركات تشغيل مطاعم البيك، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة عملائها، ودعم قنوات تسويق منتجاتها، وتعزيز توطين المنتجات السعودية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.