معادن السعودية توقع مذكرة تفاهم مع سابك للمغذيات الزراعية لبحث فرص الاستثمار المشترك

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة معادن المتكاملة للأسمدة، المملوكة لها بالكامل، وشركة سابك للمغذيات الزراعية، وذلك لتقييم ودراسة فرص التعاون والاستثمار المشترك بين الشركتين.

ووفقا لإفصاح الشركتين على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في تطوير واستثمار الفرص ضمن سلسلة القيمة للأسمدة والمغذيات الزراعية ، بما في ذلك إنتاج وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة.

وتعد المذكرة غير ملزمة، ويخضع إتمام أي عملية محتملة للدراسات الفنية والتجارية اللازمة، والحصول على الموافقات الداخلية والتنظيمية المطلوبة، واعتماد قرار الاستثمار النهائي، وإبرام الاتفاقيات النهائية ذات الصلة.

وتم توقيع المذكرة بتاريخ 17 أغسطس 2026، وتسري المذكرة من تاريخ التوقيع ولمدة ثلاث سنوات وفقاً لشروط وأحكام المذكرة.

وأكدت الشركتان أنه لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي، وأنه سيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

ومن جانبها، أكدت شركة سابك للمغذيات الزراعية أن مذكرة التفاهم تتوافق مع استراتيجية الشركة 2040 والتي تهدف إلى الريادة العالمية في سوق المنتجات النيتروجينية، وتعزيز مكانتها كرائد وطني وعالمي في قطاع المغذيات الزراعية.

وشركة معادن المتكاملة للأسمدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن). وتعد الشركة الكيان الذي يضم جميع الشركات التابعة لقطاع أعمال الفوسفات لدى شركة معادن.