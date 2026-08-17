انت الان تتابع خبر السيد الصدر: ضرب الأراضي العراقية من مسيرات في ايران أمر محزن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "يُضرب العراق بمسيرات الأعداء فهذا أمر مشرف، أما ضرب الأراضي العراقية من مسيرات إخوتنا في إيران.. فهذا محزن... ولا سيما إذا كان لمسؤولين عراقيين ولو كان في بغداد أو كردستان أو أي شبر من العراق المقدس".

وأضاف "أكرر قولي: على الإخوة في الحرس الثوري عدم ضرب الأراضي العراقية فهذا عين شماتة الأعداء".

واختتم البيان بالقول "أسال الله أن يحمي المنطقة من الحروب ويحمي عراقنا الحبيب من كل المخاطر مهما كان منطلقها".