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وزير الخارجية يطالب إيران بموقف رسمي بشأن الاعتداء على مقر بارزاني

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وزير الخارجية يطالب إيران بموقف رسمي بشأن الاعتداء على مقر بارزاني

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بغداد - ياسين صفوان - وأكد حسين أن "الاستهدافات السابقة كانت تُبرَّر من قبل الحكومة الإيرانية بوجود أحزاب أو فصائل إيرانية معارضة في الإقليم، إلا أن الاعتداء الأخير استهدف بشكل مباشر مقر رئيس حكومة الإقليم، ما يجعله سابقة خطيرة من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار في المنطقة".

وأدان وزير الخارجية هذا الاستهداف غير المبرر، وطلب استيضاح الموقف الإيراني الرسمي من الاعتداء، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً ستكون له تداعيات سلبية على أمن العراق واستقرار المنطقة.

من جانبه، أعرب عراقجي عن استغرابه من وقوع مثل هذا الاعتداء، موضحاً أنه لا تتوافر لديه معلومات تفيد بانطلاق الهجمات من الأراضي الإيرانية، ومؤكداً عدم وجود أي مبرر لمثل هذه الأعمال، في ظل العلاقات الإيجابية والمتينة التي تربط الحكومة الإيرانية بحكومة إقليم كردستان، ولا سيما مع الحزبين الرئيسيين في الإقليم.

وطالب حسين الجانب الإيراني بإصدار موقف رسمي يوضح موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الاعتداء والجهات أو الأسباب التي تقف وراءه، من جانبه أكد الوزير عراقجي رفض بلاده لكل ما من شأنه تأجيج التصعيد وزعزعة الاستقرار، ووعد بإصدار بيان رسمي يوضح موقف الحكومة الإيرانية من الحادث.

وكان جهاز مكافحة إرهاب كردستان كشف، اليوم الاثنين، عن استهداف مكتب رئيس حكومة الإقليم الخاص ومقر إقامة مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيرتين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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