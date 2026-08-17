انت الان تتابع خبر الزيدي: الحكومة تعمل على جعل العراق ساحة لترابط المصالح الاقتصادية لدول المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الزيدي، ان الأخير "استقبل محافظ البنك المركزي في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، عبد الناصر همتي، بحضور مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدد من المستشارين، إضافة إلى السفير الإيراني لدى العراق".



وشهد اللقاء "استعراض أبرز التحديات المالية والنقدية التي تواجه اقتصادات المنطقة، في ظل الظروف الإقليمية الحالية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على جعل العراق ساحة لترابط المصالح الاقتصادية والتنموية لدول المنطقة، بما يؤمن ويدعم جهود ترسيخ الاستقرار ووقف الصراعات".

