انت الان تتابع خبر العزم يدين استهدف الاقليم بالمسيرات: أمن العراق أولوية وطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتحالف ورد لـ الخليج 365، انه "يدين تحالف العزم الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم"، مؤكداً أن "مثل هذه الأحداث تمثل مصدر قلق لما قد تتركه من تداعيات على الأمن والاستقرار".وشدد التحالف على "أهمية التعامل مع الحادث وفق المعلومات والنتائج التي تتوصل إليها الجهات المختصة، وتجنب الاستنتاجات المسبقة أو توظيفه في اتجاهات من شأنها زيادة التوتر داخلياً أو التأثير في علاقات العراق مع محيطه الإقليمي".

واكد أن "أمن إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من أمن العراق، وأن التعامل المسؤول مع هذه الأحداث يتطلب تنسيقاً كاملاً بين المؤسسات الاتحادية والجهات المختصة في الإقليم، وصولاً إلى معرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وفق الأطر القانونية"..

وجدد التحالف تأكيده على أن "سيادة العراق وأمنه واستقراره تمثل أولوية وطنية، وأن الحفاظ على علاقات متوازنة مع دول الجوار، بعيداً عن التصعيد وتبادل الاتهامات، يخدم مصالح العراق ويعزز استقرار المنطقة".