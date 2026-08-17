انت الان تتابع خبر نيجيرفان بارزاني يوجه طلباً عاجلاً إلى بغداد عقب استهداف مكتب مسرور بارزاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نيجيرفان بارزاني، في بيان رسمي: "ندين بشدة الهجمات التي استهدفت فجر اليوم مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ومقر إقامة رئيس وكالة الحماية، ونؤكد أن هذه الهجمات مرفوضة بالكامل وتشكل تصعيداً خطيراً".وطالب رئيس الإقليم الحكومة الاتحادية في بغداد بالتحرك الفوري، قائلاً: "ندعو الحكومة الاتحادية إلى ممارسة مسؤولياتها والتزاماتها الدستورية في حماية أمن واستقرار البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات".

وشدد نيجيرفان بارزاني على أن "حماية سيادة العراق وأمنه واستقراره، بما في ذلك إقليم كردستان، هي مسؤولية وطنية مشتركة، ويتحتم على الجميع العمل الجاد لتهدئة الأوضاع ونزع فتيل التوترات".

