اليابان | أدوات الاستحمام تجلب الدفء إلى الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في شبه جزيرة نوتو اليابانية

من خلال تطبيق خبرتها في دعم ما بعد الكارثة، تستجيب مؤسسة نيبون لزلزال شبه جزيرة نوتو عن طريق إرسال إمدادات الطوارئ إلى منطقة الكارثة التي يصعب الوصول إليها عن طريق العبارات والشاحنات. تشمل الإمدادات وحدات دش مبتكرة قادرة على إعادة استخدام المياه بأقل قدر من الخسارة.

نقل إمدادات الطوارئ عن طريق السفن

مر أسبوعان منذ وقوع زلزال الأول من يناير/كانون الثاني الذي أدى إلى دمار شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا. ورغم الجهود المبذولة في إصلاح الطرق وإعادة توطين السكان، لا يزال هناك أكثر من 16 ألف شخص يعيشون في ملاجئ مؤقتة مثل المدارس والمراكز الاجتماعية. الوصول إلى المياه الصالحة للشرب متعذر في معظم المناطق الست المتضررة - واجيما، سوزو، ناناو، نوتو، أناميزو وشيكا - والعديد من الطرق لا تزال مغلقة بسبب الشقوق والانهيارات الأرضية. وبهذا، تستمر أعمال إعادة الإعمار والتعافي دون نهاية واضحة في الأفق.

منذ اللحظات الأولى لحدوث الزلزال، شارك موظفو مؤسسة نيبون بفعالية في جهود الإغاثة في المنطقة المتضررة. بعد إجراء تقييم دقيق لاحتياجات السكان والسلطات المحلية، قامت المنظمة بنشر العبارة أغوني، وهي سفينة قادرة على نقل كميات كبيرة من الإمدادات بشكل سريع. باستخدام شبكتها الواسعة من الاتصالات البحرية، قامت المؤسسة بتأجير هذه السفينة التي تزن 462 طنًا وتستوعب شاحنات محملة بالبضائع. نظرًا للأضرار التي لحقت بمرافق الموانئ في المنطقة بسبب الزلزال والتسونامي، يعتبر من الصعب حاليًا تأمين العمال للقيام بعمليات تحميل أو تفريغ البضائع، ولكن يمكن للشاحنات الجاهزة التوجه مباشرة إلى مناطق الكوارث وتسليم إمداداتها بفاعلية.



شعار مؤسسة نيبون على العبارة أغوني(© هاشينو يوكينوري)

منذ رحلتها الأولى في 10 يناير/ كانون الثاني من كانازاوا إلى واجيما، حاملةً معها 2000 لتر من الكيروسين و1000 لتر من زيت الديزل، بالإضافة إلى خمس مولدات طاقة، قامت العبارة بالتنقل بين ميناء كانازاوا غير المتأثر إلى المناطق المتضررة تقريبًا يوميًا. ورغم أن الرحلات المتتابعة كانت مستمرة حتى 20 يناير/كانون الثاني، يُتوقع أن تظل الحاجة إلى التوصيلات البحرية قائمة، وفي هذا السياق، تدرس المؤسسة تمديد الدعم حتى نهاية الشهر.

قال أونو ميتسويوكي، المدير التنفيذي لمؤسسة نيبون: ”نعتزم تقديم الدعم المستمر، وبناءً على التقديرات الطويلة المدى حتى نهاية فصل الشتاء، سنقوم بتعديل خططنا لتلبية الاحتياجات المستمرة للمساعدة“.



يقف أونو ميتسويوكي من مؤسسة نيبون أمام العبارة أغوني ( © هاشينو يوكينوري)

عبور بحر اليابان في الشتاء

في الساعات الأولى من يوم 14 يناير/كانون الثاني، كان الظلام يسود ميناء كانازاوا حيث توجهت 10 شاحنات باتجاه العبارة ”أغوني“. كانت وجهتها سوزو على طرف شبه جزيرة نوتو، والتي تعرضت لأضرار جسيمة وتواجه صعوبات في الوصول إليها. حملت الشاحنات أدوات للاستحمام وحوالي 30 حامل لغسل الأيدي، وهي من إنتاج شركة طوكيو ووتا المتخصصة في منتجات المياه. تعمل هذه الأدوات على تصفية المياه لتكون قابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات، مما يسمح باستخدام كميات كبيرة من المياه حتى في حالات انقطاع الإمدادات. وشملت الشحنة الأخرى 1000 منشفة من مركز إنتاج الأقمشة في إماباري بمحافظة إهيمي، بالإضافة إلى طنين من خزانات المياه.

أوضح أونو قائلاً: ”كنا ندرك أنه منذ البداية بعد وقوع الكارثة، وخلال التعاون مع السلطات المحلية وتنفيذ الأنشطة في المنطقة، كان من الضروري دعم تحسين جودة حياة الأشخاص الذين تم إخلاؤهم. ولمواجهة مشكلات النظافة، قمنا بالتعاون مع شركة ووتا لشراء 100 مجموعة من أدوات الاستحمام من مختلف أنحاء البلاد، حيث تم توزيع 30 مجموعة لكل من سوزو وواجيما، و7 مجموعات لكل من ناناو ونوتو وشيكا وأناميزو. وسيتم تركيب الـ 12 المتبقية في المرافق الطبية التي تحتاج إلى هذا الدعم“.



شاحنات محملة بالإمدادات تصعد على متن العبارة وسط درجات حرارة تحت الصفر في ميناء كانازاوا (© هاشينو يوكينوري)

غادرت العبارة الميناء الساعة 6:45 صباحًا. كان الطقس الجيد يعني أن المياه كانت هادئة في ذلك اليوم، لكنني سمعت أن البحر كان هائجًا في رحلتي الأولى إلى واجيما. يشتهر بحر اليابان باضطراباته في فصل الشتاء، لذا يجب على المرء احترام الطاقم ودعم العمال الذين يقومون بتوصيل الإمدادات كل يوم تقريبًا.

وتستغرق الرحلة من كانازاوا إلى ميناء إيدا في سوزو حوالي 7 ساعات، وقد وصلت السفينة قبل الموعد المحدد في الساعة 1:30 بعد الظهر. وكانت هناك شقوق وأرض منهارة في كل مكان بالميناء، مما يسلط الضوء على مزايا العبارة التي تسمح لشاحنات البضائع بالسير مباشرة دون الحاجة إلى الرافعات.



شروق الشمس فوق بحر اليابان كما يُرى من العبارة (مجاملة من مؤسسة نيبون)



تصل الشاحنات بدورها إلى ميناء إيدا، وتتجه مباشرة إلى حيث تكون هناك حاجة إليها. (© هاشينو يوكينوري)



هناك أرضًا منهارة بجوار المكان الذي تصل فيه العبارة (© هاشينو يوكينوري)

أطقم دش سهلة التركيب

وكان من المقرر تركيب أدوات الاستحمام في مدرسة تاكوجيما الابتدائية، التي أصبحت الآن بمثابة مأوى لما يقرب من 300 شخص، في حين تم وضع منصات لغسل الأيدي في قاعة مدينة سوزو وأماكن أخرى. وتقع المدرسة على بعد حوالي خمسة أو 6 كيلومترات من ميناء إيدا. ومع ذلك، فقد تم تغيير المسار لتجنب الانسداد أثناء السفر على طرق وعرة تم وضعها كجزء من أعمال البناء الطارئة، دون إشارات مرور عند مفترق الطرق، واستغرقت الرحلة حوالي 20 دقيقة. من نافذة السيارة، كانت انهيارات المباني واسعة النطاق واضحة في بعض المناطق، بينما أظهرت مناطق أخرى أضرارًا طفيفة. تقع منطقة تاكوجيما في الفئة السابقة.



علامات الأضرار الناجمة عن الزلزال مأخوذة من نافذة السيارة (© هاشينو يوكينوري)



دمار في المعبر القريب من المدرسة الابتدائية (© هاشينو يوكينوري)

بدأ التفريغ على الفور، وكانت الأولوية الأولى هي تركيب سخانات المياه التي تعمل بالكيروسين في الهواء الطلق. تم بعد ذلك نقل أدوات الاستحمام إلى غرفة العلوم، والتي تم تحويلها إلى منطقة للاستحمام. يمكن لشخصين بالغين إعداد واحدة من هذه المجموعات المصممة على شكل خيمة في 15 دقيقة.



التفريغ خلف مبنى المدرسة . وهنا أيضاً يظهر حجم الأضرار الناتج عن الكارثة (© هاشينو يوكينوري)



كان من السهل إعداد مجموعات الدش على طراز الخيمة (© هاشينو يوكينوري)



أدوات الاستحمام مصفوفة في غرفة العلوم (© هاشينو يوكينوري)

الاطمئنان وراحة البال

أما بالنسبة لمركز الإجلاء، كانت هناك حمامات قامت بإنشائها قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وعلى الرغم من أنها كانت فعالة في توفير الدفء للناس، إلا أن استخدام الصابون كان غير مسموح به. وفيما يتعلق بصندوق ووتا الواقع في قلب أطقم الدش، فهو نظام محمول لإعادة تدوير المياه، الذي يعني أنه باستخدام 100 لتر من الماء في البداية، يمكن إعادة استخدام أكثر من 98%. وهذا يسمح بالاستحمام بالماء الساخن، بما في ذلك استخدام الصابون والشامبو، دون الحاجة إلى القلق بشأن استهلاك الماء.

بعد سماع الشرح، قال رجل في السبعينيات من عمره بارتياح: ”حتى الآن، كنت أحاول الامتناع عن غسل وجهي. إن القدرة على الاستحمام بقدر ما أريد هو أمر مريح“.



الجزء الداخلي من صندوق ووتا بعد مرور مياه الصرف الصحي خلال الاستحمام عبر 6 مرشحات، يتم تنقيتها بدرجة كافية بحيث يمكن أن تدخل الفم والعينين دون ضرر (© هاشينو يوكينوري)



يوجد داخل الخيمة مقصورة دش ومنطقة لتغيير الملابس. في منشأة المعيشة المشتركة، توفر القدرة على ارتداء ملابسك وخلعها في المساحة الخاصة راحة البال. (© هاشينو يوكينوري)

بعد تجربة أدوات الاستحمام، أعربت امرأة في الستينيات من عمرها عن سعادتها بالحصول على حمام ساخن يساعدها على النوم العميق.

يعرض لنا رجل في الخمسينيات من عمره، يدير غرفة الاستحمام، قائمة تحتوي على حجوزات لمدة 15 دقيقة لكل منها، وكانت مليئة بالأسماء. وأظهر ذلك مدى ترحيب اللاجئين بأدوات الاستحمام. ويقول: ”نحن ممتنون لحمامات قوات سوريا الديمقراطية، لكنني سمعت أن النساء على وجه الخصوص لم يكن حريصات على الدخول إلى الحمامات المشتركة الكبيرة، وهن يشعرن براحة أكبر في الاستحمام الفردي. أنا سعيد أيضًا برؤية الوجوه المنعشة والمبتسمة للأشخاص الذين يخرجون“.



الرجل الذي يعتني بغرفة الاستحمام يشرح كيفية استخدام الحمام لإحدى السيدات (© هاشينو يوكينوري)

تحسين نوعية حياة النازحين

تم تكديس إمدادات الطوارئ التي لا تناسب الفصول الدراسية في الممر بمدرسة تاكوجيما الابتدائية. في الآونة الأخيرة، كانت هناك حالات وصلت فيها مجموعة دعم في شاحنة، لكن الناس رفضوا مساعدتهم، قائلين إن لديهم ما يكفي ويطلبون منهم حمل البضائع إلى مكان آخر.

تقول إحدى النساء وهي تهدئ حفيدها: ”أنا سعيدة جدًا لأن لدينا الكثير من الحفاضات والحليب المجفف“. وقالت أيضًا إنها لا تستطيع النوم في الفصل الدراسي، لكنها تشعر بالقلق بشأن الآخرين في برودة صالة الألعاب الرياضية، وتأمل أن يساعدهم الاستحمام على استرخاء أجسادهم.



رغم أن بعض الناس قالوا إن لديهم ما يكفي من الإمدادات، إلا أن الحياة لا تزال بعيدة عن الراحة تمامًا (© هاشينو يوكينوري)

ومع مرور أسبوعين منذ وقوع الزلزال، بدأت الاحتياجات المحلية تتغير، مع وجود تباين أكبر بين الأفراد المقيمين في الملاجئ. بعد الحصول على صورة أكثر دقة لحالة منطقة الكارثة وما يحتاجه الناس، فإن نوع الدعم لتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذي ذكره أونو سوف يزداد أهمية.

وستواصل مؤسسة نيبون استخدام العبارة الخاصة بها للنقل البحري، وتخطط لبناء محطات كبيرة لتنقية المياه في جميع أنحاء شبه الجزيرة.



صورة من العبارة بعد أن غادرت ميناء إيدا عند غروب الشمس. ويظهر الغياب شبه الكامل للإضاءة الكهربائية عن المدينة حجم الكارثة (مجاملة من مؤسسة نيبون)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 16 يناير/كانون الثاني 2024، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: العبارة أغوني تصل حاملة شاحنات مليئة بالإمدادات إلى ميناء إيدا في سوزو بمحافظة إيشيكاوا. © هاشينو يوكينوري)