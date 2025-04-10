اليابان | صوت الماضي لا يزال حيًا… قبة القنبلة الذرية تتربع على عرش مواقع التراث الأكثر شهرة في اليابان

سياحة وسفر 10/04/2025

في استطلاع رأي حديث، تَصدّرت قبة القنبلة الذرية في هيروشيما قائمة مواقع التراث العالمي الأكثر شهرة لدى اليابانيين، باعتبارها رمزًا مؤثرًا للسلام وذاكرة حية من ماضي مؤلم. في المقابل، كشف الاستطلاع أن هناك عددًا من مواقع التراث الأخرى لا تزال غير معروفة نسبيًا لدى شريحة واسعة من المواطنين، مما يسلط الضوء على فجوة في الوعي الثقافي المحلي ويطرح تساؤلات حول دور التعليم والإعلام في إبراز هذه الكنوز التاريخية.

يوجد في اليابان 26 موقعًا من مواقع التراث العالمي لليونسكو، تتضمن 21 موقعًا ثقافيًا و5 مواقع طبيعية. ومع ذلك، تمكن 2.8% فقط من المشاركين اليابانيين في استطلاع رأي وطني من إعطاء الإجابة الصحيحة وهي 26 عندما سُئلوا عن ذلك. أعطى معظم المشاركين (63.7%) إجابات كانت 25 أو أقل، بينما قال 2.6% إنه لا توجد أي مواقع.

أُجري الاستطلاع من قبل شركة أبحاث السوق ”كروس ماركتينغ“، وشمل أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عامًا.

كانت قبة القنبلة الذرية في هيروشيما هي موقع التراث العالمي الأكثر شهرة في اليابان، حيث عرفها 61.6% من المشاركين. ومن بين المواقع الأخرى التي عرفها أكثر من نصف المشاركين: ضريح إيتسوكوشيما بنسبة 54.1%، جزيرة ياکوشيما بنسبة 53.8%، ومصنع الحرير في توميؤكا بنسبة 53.6%.

على الرغم من أن مناجم الذهب في جزيرة سادو قد أُضيفت حديثًا إلى قائمة التراث العالمي في يوليو 2024، إلا أن 38.5% فقط من المشاركين عرفوا أنها موقع تراث عالمي. ومن بين الـ 26 موقعًا، كان المتحف الوطني للفن الغربي، الذي صممه المهندس المعماري الفرنسي لو كوربوزيي (وهو جزء من العديد من أعمال لو كوربوزيي المعترف بها عالميًا من قبل اليونسكو)، هو الأقل شهرة بنسبة 11.2%.

بشكل عام، زادت نسبة الأشخاص الذين يعرفون مواقع التراث العالمي مع تقدم العمر.

كانت قبة القنبلة الذرية في هيروشيما أيضًا موقع التراث العالمي الأكثر زيارة بنسبة 36.7%. تلاها ضريح إيتسوكوشيما، المعالم التاريخية لمدينة كيوتو القديمة، المعالم البوذية في منطقة معبد هوريو-جي، المعابد والأضرحة في نيكو، المعالم التاريخية لمدينة نارا القديمة، وقلعة هيميجي، وجميعها زارها ما بين 20% إلى 30% من المشاركين. ومرة أخرى، زادت نسبة الأشخاص الذين زاروا هذه المواقع مع تقدم العمر.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في منتصف شهر مارس/ آذار، وتلقى استجابات صالحة من 220 شخصًا في كل فئة عمرية من العشرينات إلى الستينيات من العمر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)