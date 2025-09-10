اليابان | رحلة المذاق الأصلي لرامن يوكوهاما بلمسة عصرية

الرامن الياباني: رحلة مستمرة من الابتكار والتجديد في عالم النكهات!

يشهد رامين ”إيكي“ في يوكوهاما موجة متزايدة من الشعبية، حيث يجذب عشاق الطعام الباحثين عن النكهات الغنية والتجارب المميزة. يمتاز هذا النمط من الرامين بمرق قوي يجمع بين صلصة الصويا الدسمة ولحم الخنزير الغني، مع مساحة واسعة لتخصيص الطبق حسب تفضيلاتك، سواء عبر اختيار سمك المرق أو قوام المعكرونة أو الإضافات المتنوعة. وإذا كنت تبحث عن التجربة الأصيلة، فإن مطعم ”كانيا“ في كاماتا – وهو فرع من المتجر الأسطوري ”يوشيمورايا“ في يوكوهاما – يُعَد الوجهة المثالية لتذوق جوهر هذا الطبق الياباني المميز.

يُعد رامين إيكي، أو ”الرامين على الطريقة المنزلية“، واحدًا من أكثر أنواع الرامين شعبية في اليابان، حيث يتميز بمرونته التي تتيح للزبائن تخصيص تجربتهم الغذائية حسب أذواقهم الشخصية. في مطاعم مثل سلسلة كانيا (Kan2ya)، التي تُنطق ”كانيا“، يمكن للعملاء التحكم في كل جانب من جوانب الطبق، بدءًا من صلابة النودلز، وغنى المرق، وصولاً إلى كمية الدهون المضافة، مما يجعل كل وجبة فريدة ومصممة خصيصًا لتناسب المزاج والتفضيلات.

في كانيا، يبدأ العملاء باختيار درجة صلابة النودلز (من ”باري-كاتا“ الناشفة إلى ”ياوا“ الناعمة)، ثم يحددون مدى كثافة المرق (من خفيف إلى غني جدًا)، وكمية الدهون التي تُضاف إلى المرق، والتي تُعرف باسم ”أبورا“، لإضفاء نكهة إضافية. تُقدم المطاعم أيضًا مجموعة واسعة من الإضافات التي تتيح تعديل النكهة، مثل الثوم الطازج، والزنجبيل المبشور، ومعجون ميسو توبانجان الحار، والخل، أو حتى زيت السمسم الحار. هذه الخيارات تتيح للزبائن تجربة النكهات بطريقة ديناميكية، سواء كانوا يفضلون طعمًا خفيفًا منعشًا أو نكهة قوية مكثفة.

إلى جانب الرامين نفسه، تُعد الإضافات الجانبية جزءًا لا يتجزأ من التجربة. من أبرزها لف الأرز في شريحة من الأعشاب البحرية (نوري) المنقوعة في المرق، مما يخلق لقمة غنية بالنكهة تُعرف باسم ”نوري-موسوبي“. يُضيف تناول هذه اللقمة مع إضافات مثل السبانخ المسلوقة أو شرائح لحم الخنزير المشوي (تشاشو) متعة إضافية، حيث يجمع بين القوام المتنوع والنكهات المتكاملة. هذه التجربة، التي تجمع بين البساطة والإبداع، تجعل إيكي رامين خيارًا محبوبًا بين عشاق الطعام في اليابان وخارجها.

العنوان: 7-1-10 نيشي كاماتا، أوتا، طوكيو

7-1-10 نيشي كاماتا، أوتا، طوكيو الموقع الرسمي:

https://kan2ya.com

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: طبق تشار سيشو من مطعم كانّيا. السعر: 1,100 ين ياباني. © ياماكوا دايسوكي)