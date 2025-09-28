اليابان | رامن محلي بنكهة تراثية: تجربة مينسوآن سونادا في فوكوشيما

الرامن الياباني: رحلة مستمرة من الابتكار والتجديد في عالم النكهات!

المطبخ الياباني 28/09/2025

عندما يُذكر اسم ”رامن فوكوشيما“، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو طبق كيتاكاتا الشهير، الذي رسّخ مكانته في قلوب عشاق الرامن بفضل مرقه الصافي الممزوج بالصويا، والذي يُحضَّر عادةً على أساس لحم الخنزير الغني بالنكهة. لكن فوكوشيما لا تقتصر على كيتاكاتا وحده؛ ففي جنوب المحافظة يبرز رامن شيراكاوا كخيار لا يقل تميزًا، حيث يُقدَّم بمرق دجاج عطِر، مع نودلز يدوية الصنع ذات شكل خشن تضفي على كل لقمة ملمسًا فريدًا وتجربة أصيلة. وإذا كنت في طوكيو، يمكنك تذوق هذا النمط الكلاسيكي من خلال زيارة مطعم منسوان سونادا في حي سوغامو، حيث ينقل الطهاة روح شيراكاوا إلى قلب العاصمة.

يُعد مطعم مينسوان سونادا في مدينة شيراكاوا بمحافظة فوكوشيما وجهة بارزة لعشاق الرامين، حيث يقدم تجربة فريدة تجمع بين التقاليد والابتكار في طبق رامين يتميز ببساطته المذهلة ونكهاته المدروسة. يشتهر المطعم بمرقه الصافي الغني بالأومامي، ونودلز مصنوعة يدويًا، وشرائح لحم الخنزير المشوي (تشاشو)، مما يجعله رمزًا لأسلوب رامين شيراكاوا المميز.

يتمحور رامين مينسوان سونادا حول مرق صافٍ يُطهى على نار هادئة لساعات طويلة، مما يكسبه نكهة أومامي عميقة ومتوازنة دون أن تكون ثقيلة. على عكس مرق تونكوتسو الكثيف المعروف في مناطق مثل فوكوكا، يتميز مرق شيراكاوا، الذي غالبًا ما يكون قائمًا على الدجاج أو خليط من الدجاج والخضروات، بخفة تجعل الطبق مناسبًا لجميع الفصول. السر في غنى المرق يكمن في المكونات عالية الجودة والطهي الدقيق، حيث يحافظ الطاهي على صفاء المرق مع تعزيز النكهات الطبيعية.

النودلز في سونادا هي نجمة العرض، حيث تُصنع يدويًا في المطعم بشكل مجعد غير منتظم، مما يسمح لها بحبس المرق بشكل مثالي لتوفير نكهة متسقة في كل لقمة. تتميز هذه النودلز بقوام مطاطي (كوشي) يمنحها ملمسًا ممتعًا، مع نكهة قمح غنية تعكس جودة الطحين المستخدم. هذا القوام والنكهة يجعلان النودلز شريكًا مثاليًا للمرق، مما يعزز التجربة الكلية.

أما بالنسبة لشرائح التشاشو، فإن سونادا يبتعد عن الطريقة التقليدية في شيراكاوا، حيث يُفضل معظم المطاعم طهي لحم الخنزير على نار هادئة للحصول على قوام طري. بدلاً من ذلك، يختار سونادا شوي لحم الخنزير، مما يبرز نكهة مدخنة وعطرية تضيف بُعدًا جديدًا للطبق. هذه اللمسة تجعل التشاشو مميزًا، حيث يتكامل مع المرق الصافي والنودلز المجعدة لتقديم تجربة متوازنة ومثيرة للإعجاب.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية.. صورة العنوان الرئيسي: طبق توكوسي تشوكاسوبا من مينسوأَن سونادا. السعر: 1400 ين ياباني. © ياماكوا دايسوكي)