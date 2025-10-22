اليابان | نبذة عن حزب تجديد اليابان الشريك في الائتلاف الحاكم في اليابان

أصبح حزب نيبّون إيشين نو كاي، الذي يشكّل اليوم جزءًا من الائتلاف الحاكم في الحكومة الوطنية، قوة سياسية بارزة. وقد بدأ مسيرته عام 2010 كحركة محلية تهدف إلى تعزيز مكانة أوساكا على الساحة الوطنية. وفيما يلي نظرة على تاريخ هذا الحزب وتطوره.

فجر إدارة محلية



هاشيموتو تورو (الصف الأمامي، إلى اليسار) وماتسوي إيتشيرو (الصف الأمامي، إلى اليمين) يحتفلان بالأنباء التي تفيد بأنهما على وشك الفوز في انتخابات منصبي محافظ وعمدة أوساكا بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011 (© جيجي برس).

يناير/كانون الثاني عام 2008: انتُخب المحامي والشخصية التلفزيونية هاشيموتو تورو محافظا لأوساكا، ليصبح في ذلك الحين أصغر من شغل هذا المنصب في تاريخ اليابان، إذ كان يبلغ من العمر 38 عاما.

أبريل/نيسان عام 2010: تأسست ”جمعية نهضة أوساكا“، التي دعت إلى أن تصبح المدينة ثاني ميتروبوليتان في اليابان بعد طوكيو، وقد تشكلت بصورة رئيسية من أعضاء سابقين في كتلة الحزب الليبرالي الديمقراطي داخل مجلس محافظة أوساكا. وتولى هاشيموتو قيادة هذه المجموعة.

أكتوبر/تشرين الأول عام 2011: تولى هاشيموتو منصب عمدة مدينة أوساكا بعد أن استقال في منتصف ولايته كمحافظ. وفاز ماتسوي إيتشيرو، أحد أعضاء ”جمعية نهضة أوساكا“، بمنصب المحافظ خلفا لهاشيموتو.

سبتمبر/أيلول عام 2012: تأسس حزب ”نيبّون إيشين نو كاي“، وحمل في نسخته الإنجليزية الاسم الرسمي ”حزب نهضة اليابان“.

مايو/أيار عام 2013: صرح هاشيموتو، الذي كان أحد قادة الحزب، بأن الجيش الإمبراطوري الياباني كان بحاجة إلى وجود ”نساء الترفيه“ إبان الحرب العالمية الثانية للحفاظ على الانضباط العسكري، ما أثار ردود فعل غاضبة من الصين وكوريا الجنوبية.

سبتمبر/أيلول عام 2014: اندماج ”نيبّون إيشين نو كاي“ مع ”حزب الوحدة“ لتشكيل حزب جديد حمل اسم ”إيشين نو تو (حزب تجديد اليابان)“.

الاستفتاء الأول

مايو/أيار عام 2015: في استفتاء حول تحويل أوساكا إلى ميتروبوليتان، صوّت 705585 ناخبا ضد المقترح، في مقابل 694844 صوتوا لصالحه. وبذلك رُفض المقترح بفارق ضئيل بلغ 10741 صوتا فقط. وأعلن هاشيموتو عزمه اعتزال العمل السياسي.

أغسطس/آب عام 2015: أعلن هاشيموتو وماتسوي استقالتهما من ”إيشين نو تو“، وأسسا حزبا جديدا باسم ”أوساكا إيشين نو كاي (مبادرات من أوساكا)“.

نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015: أعيد انتخاب ماتسوي محافظا لأوساكا، بينما فاز خليفة هاشيموتو المعيّن يوشيمورا هيروفومي وهو مشرع في مجلس النواب، بمنصب عمدة مدينة أوساكا.

أغسطس/آب عام 2016: سعيا لجذب اهتمام أوسع على مستوى البلاد، غيّر حزب ”مبادرات من أوساكا“ اسمه إلى ”نيبّون إيشين نو كاي“، وهو الاسم الياباني ذاته الذي أطلقه هاشيموتو على الحزب الذي أسسه عام 2012. وأصبح معروفا باللغة الإنجليزية باسم ”حزب تجديد اليابان“.

رفض الاستفتاء مجددا

أبريل/نيسان عام 2019: في الانتخابات التي جرت تمهيدا للاستفتاء الثاني حول خطة تحويل أوساكا إلى مدينة كبرى، تولى يوشيمورا منصب المحافظ، في تبادل للمواقع مع ماتسوي الذي أصبح عمدة للمدينة.

نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020: في الاستفتاء الثاني حول جعل أوساكا ميتروبوليتان، صوّت 692996 ناخبا ضد المقترح، في حين أيّده 675829 ناخبا، ليُرفض المشروع مرة أخرى بفارق 17167 صوتا. وأعلن ماتسوي أنه سيعتزل السياسة بانتهاء فترة ولايته.



عقد العمدة ماتسوي (يمين) والمحافظ يوشيمورا مؤتمرا صحفيا بعد رفض خطة تحويل أوساكا إلى ميتروبوليتان في الاستفتاء الثاني، بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020 (© جيجي برس).

سبتمبر/أيلول عام 2025: قدّم حزب ”نيبّون إيشين نو كاي“ تصورا عاما لمقترحه الرامي إلى جعل أوساكا عاصمة ثانوية، وهو أحد التعهدات التي طرحها خلال انتخابات مجلس الشيوخ (المستشارين) في يوليو/تموز. ويتطلب هذا المقترح إلغاء الازدواج الإداري، ونقل جزء من الإيرادات الضريبية من الحكومة المركزية، بالإضافة إلى نقل بعض وظائف البرلمان والوكالات الحكومية.

أكتوبر/تشرين الأول عام 2025: بدأ ”إيشين“ محادثات لتنسيق السياسات مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، تمهيدا لاحتمال تشكيل ائتلاف داخل البرلمان.



زعيم حزب ”نيبّون إيشين نو كاي“ يوشيمورا هيروفومي (يسار) يتحدث مع رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي تاكايتشي ساناي بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025 (© جيجي برس).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: في مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 عقب تأسيس ”أوساكا إيشين نو كاي (مبادرات من أوساكا)“. من اليسار: ماتسوي إيتشيرو الأمين العام ومحافظ أوساكا، هاشيموتو تورو الزعيم وعمدة أوساكا، يوشيمورا هيروفومي رئيس مجلس أبحاث السياسات. © جيجي برس)