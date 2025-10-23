اليابان | تراجع ثقافة الشرب في اليابان... جيل زد يكسر التقاليد القديمة

لايف ستايل 23/10/2025

كشفت دراسة استقصائية حديثة شملت اليابانيين في العشرينيات من العمر أن 60% منهم يتناولون الكحول أقل من مرة واحدة شهريًا، ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في عادات الشرب بين الشباب مقارنة بالأجيال السابقة.

اهتمام ضئيل بشرب الكحول بين الشباب

أجرت شركة التسويق ”ميري“ في طوكيو استطلاعًا في يوليو/تموز شمل 300 شخص في العشرينيات من عمرهم لمعرفة آرائهم حول استهلاك الكحول. عند سؤالهم عن عدد مرات شربهم، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا، بنسبة 44%، هي ”لا أشرب أبدًا“. وبإضافة من يشربون أقل من مشروب واحد شهريًا، ترتفع نسبة من ينكرون شرب الكحول إلى 59.3%.

في المقابل، قال 10.3% فقط إنهم يشربون من أربع إلى ست مرات أسبوعيًا، و7.7% فقط يشربون يوميًا تقريبًا. بمعنى آخر، حوالي واحد فقط من كل ستة مشاركين يشربون الكحول بانتظام.

عندما سئل المستجيبون الذين يشربون ثلاث مرات أو أقل شهريًا عن السبب، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا هي ”لا يوجد سبب معين“ (33.7٪)، تليها ”تحمل ضعيف للكحول“ (24.0٪)، ”يمكن الاستمتاع دون شرب“ (22.6٪)، و ”لا أحب الطعم“ (21.6٪).

من بين من يشربون الكحول، كانت كوكتيلات تشوهاي الحامضة (59.5%) هي المشروبات الأكثر شيوعًا، تليها البيرة (43.5%) والنبيذ (27.4%).

أعربت غالبية المجيبين، حوالي 60%، عن رأي سلبي تجاه استخدام الكحول كوسيلة لبناء روح الزمالة في مكان العمل أو تحسين التواصل، وهو ما يُشار إليه في اليابانية باسم ”nominication“ (كلمة مركبة من الفعل الياباني ”nomu“ بمعنى ”يشرب“، وكلمة ”communication“ الإنكليزية بمعنى ”تواصل“).

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صروة العنوان الرئيسي من © بيكستا)