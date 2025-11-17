اليابان | شيتوسي آمي… حلاوة صغيرة تحمل تاريخًا كبيرًا في الثقافة اليابانية

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

ثقافة 17/11/2025

تُعد أعواد الحلوى الملوّنة المعروفة باسم ”شيتوسي أمي“ من أبرز ملامح الاحتفال بعيد ”شيتشي غو سان“ في اليابان، ذلك العيد الذي يُقام في نوفمبر للاحتفاء بنمو الأطفال وصحتهم. فهذه الحلوى الطويلة الملفوفة في أغلفة زاهية لا تبهج الصغار فحسب، بل تضفي أيضًا لمسة احتفالية خاصة على هذا التقليد العائلي العريق.

أمنيات من أجل النمو الصحي

تُعد حلوى شيتوسي آمي جزءًا أساسيًا من احتفالات شيتشي غو سان في اليابان، وهو تقليد تحتفل فيه العائلات بأطفالها في أعمار الثالثة والخامسة والسابعة عبر زيارة الأضرحة والمعابد للدعاء لهم بالصحة والنمو السليم. وفي الماضي كان الاحتفال يُقام في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني فقط، أما اليوم فقد باتت العائلات تمارسه على مدار الشهر كله.

تعني شيتوسي آمي حرفيًا ”حلوى الألف عام“، وارتبط اسمها بطول العمر نظرًا لطريقة تمدّدها أثناء صنعها. أما اللونان الأحمر والأبيض فهما من الألوان التقليدية ذات الدلالات الميمونة في الثقافة اليابانية. تُقدَّم الحلوى عادةً في أكياس احتفالية ملوّنة مزينة برموز لطول العمر والصحة، مثل السلحفاة وطائر الكركي وأشجار الصنوبر. وتوزّع الأضرحة والمعابد هذه الحلوى على العائلات، كما يمكن أيضًا شراؤها من المتاجر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)