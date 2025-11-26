اليابان | دجاج كاراغي... الطبق الذي لا يملّه اليابانيون أبدًا!

المطبخ الياباني 26/11/2025

يُعد دجاج ”كاراغي“ أحد الأطباق اليابانية التي لا تفقد شعبيتها أبدًا، فهو المفضل دائمًا على موائد الطعام في اليابان. بقطعته الذهبية المقرمشة من الخارج والعصيرية من الداخل، يجسد هذا الطبق البسيط روح المطبخ الياباني المنزلي، سواء قُدِّم كوجبة رئيسية، أو كوجبة خفيفة ترافق المناسبات والنزهات العائلية.

الأطعمة المفضلة في اليابان

أظهر استطلاع وطني أن دجاج ”كاراغي“ المقلي لا يزال يحتفظ بمكانته كأكثر الأطباق الجانبية شعبية في اليابان.

ويُعد ”كاراغي“ من الأطباق اليابانية التقليدية المعروفة، ويتكون من قطع الدجاج التي تُتبل بخليط من صلصة الصويا، والثوم، والزنجبيل، ثم تُغطّى بمزيج من الطحين ونشا البطاطس أو الذرة، قبل أن تُقلى بعمق حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مقرمشًا من الخارج وتبقى طرية من الداخل.

أجرت شركة نيشيري فودز استطلاعًا إلكترونيًا في شهر أغسطس/آب شمل نحو 14 ألف مشارك، طُلب منهم اختيار أطباقهم المفضلة من بين 30 طبقًا جانبيًا مختلفًا. وأظهرت النتائج أن 67.4% من المشاركين اختاروا دجاج كاراغي كطبقهم الأول، تلاه شريحة لحم الهامبورغ، وفطائر الغيوزا، واللحم المشوي بنسبة تقارب 64% لكل منها.

وخلال السنوات الخمس الماضية، حافظ دجاج كاراغي على صدارته في الاستطلاعات، مما يجعله بحق أحد الأطباق الوطنية اليابانية التي تجمع بين النكهة المنزلية والهوية المحلية.

من أين يشتري اليابانيون دجاج كاراغي؟

من بين الذين يتناولون دجاج كاراغي مرة واحدة على الأقل شهريًا،42.8 % يشترونه جاهزًا من قسم الأطعمة الجاهزة في السوبرماركت ،36.8 يُعدّونه في المنزل، 27.6% يشترونه مجمدًا و 20.3% يشترونه من المتاجر الصغيرة.

أي جزء من الدجاج هو المفضل؟

الجزء الأكثر تفضيلاً هو فخذ الدجاج، حيث اختاره 82.9٪ من المشاركين. أظهرت النتائج أن النساء يفضلن الفخذ بدرجة أكبر، بينما يميل الرجال أكثر إلى صدور الدجاج.

المصدر

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)