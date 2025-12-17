اليابان | اليابانيون يختارون «السوشي» كأكثر طبق ياباني يرغبون في تقديمه للأجانب

المطبخ الياباني 17/12/2025

أظهر استطلاع أجري في اليابان أن «السوشي» هو الطبق الياباني الأول الذي يرغب اليابانيون في تقديمه للأشخاص من خارج البلاد، متفوقاً بفارق كبير على «التيمبورا» الذي جاء في المركز الثاني.

عندما سُئل اليابانيون عن الطبق الياباني الذي يودّون تقديمه لمن يعيشون خارج اليابان، تصدّر «السوشي» الإجابات بنسبة 63.8% بفارق واضح، يليه «التيمبورا» بنسبة 43.0%.

أجرت الاستطلاع شركة «سوزومو للآلات» (Suzumo Machinery) المتخصّصة في تصنيع وبيع روبوتات تجهيز الأرز وصنع كرات الأرز، وشمل 600 شخص في سن العشرين فأكثر على مستوى البلاد في منتصف سبتمبر/ أيلول.

عند سؤالهم عن جاذبية المطبخ الياباني، كانت الإجابة الأكثر شيوعاً «استخدام المكوّنات الموسمية» بنسبة 50.2%.

وحصل كل من «الإتقان الحرفي» و«الجمال البصري» على نحو 40%، مما يظهر أن اليابانيين يرون سحر مطبخهم لا يكمن في الطعم فقط، بل أيضاً في جمالياته وجوانبه الثقافية.

كما سأل الاستطلاع عن الشروط اللازمة لنشر الاستمتاع بالمطبخ الياباني في الخارج. جاءت الإجابة الأعلى (36.3%) «إعادة إنتاج الجودة والطعم نفسه الموجود في اليابان». وفي الوقت نفسه، يرى كثيرون أن شعبية الطعام الياباني ستزداد في الخارج عبر التكيّف مع الأذواق المحلية، مثل اعتماد طرق طهي سهلة التكرار محلياً أو التأقلم مع ثقافة الطعام في البلد المعني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)