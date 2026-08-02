اليابان | تجربة ضوئية جديدة في طوكيو مع «تيم لاب بوردرليس»

أصبحت الوجهات الفنية لمجموعة ”تيم لاب“ (TeamLab) محطات رئيسية على خريطة السياحة في طوكيو للزوار من جميع أنحاء العالم. ويستقطب متحف ”تيم لاب بوردرليس“ (TeamLab Borderless) ملايين المعجبين سنوياً في متحف موري للفنون الرقمية بمنطقة ”أزابوداي هيلز“ في تورانومون؛ وفيما يلي نأخذ إطلالة على بعض المساحات والتجارب المذهلة هناك.

عالم رقمي حَيّ يأسِر الزوار حول العالم

منذ انطلاقته الأولى في منطقة أودايبا في يونيو/ حزيران 2018، أصبح متحف ”تيم لاب بوردرليس“ (TeamLab Borderless) أحد أكثر الوجهات الثقافية جاذبية وسحرًا في طوكيو. وقد استقطب المتحف 2.19 مليون زائر في العام التالي لإطلاقه—مسجلاً رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية—كما أن انتقاله إلى ”أزابوداي هيلز“ في فبراير 2024 زاد من جاذبيته؛ حيث زاره أكثر من 3.24 مليون شخص خلال العامين الماضيين، وشكّل الزوار الدوليون حوالي 70% من إجمالي الزوار. ويتوافد الزوار من أكثر من 170 دولة ومنطقة، مما يرسخ مكانة المتحف كمعلم عالمي بارز يُوصى بزيارته.



”عالم الفقاعات“ (Bubble Universe): كُشف عنه بعد انتقال المتحف، ويضم أعداداً لا تحصى من الكرات الضوئية التي تتوهج استجابة لبعضها البعض. (© Nippon.com)



”عالم البلورات اللانهائي“ (Infinite Crystal World): تولّد الأسطح العاكسة ونقاط الضوء التي لا تُحصى أشكالًا مجسمة فريدة. (© Nippon.com)

إن ما يدفع الزوار إلى العودة مراراً وتكراراً هو التجربة الغامرة التفاعلية الفريدة التي تميز المتحف—والتي تُخلق من خلال إسقاط الضوء الرقمي (Projection Mapping)، والصوت، وحتى العطور—والتي تتغير من لحظة إلى أخرى استجابة لوجود كل زائر وحركته. ادخل إلى غرفة مبطنة بالمرايا وشاهد الكرات تتوهج كلما اقتربت منها، أو ألمس بيدك فراشة رقمية لترتسم أمامك وهي تتناثر إلى بتلات زهور. يعود الزوار مرارًا وتكرارًا، تجذبهم وعود بتجارب استثنائية وفريدة لا تكرر نفسها أبدًا.

مفهوم المتحف بسيط للغاية: ”الأعمال الفنية لا تعرف حدودًا“. على سبيل المثال، يطير غراب ثلاثي الأرجل مستوحى من طائر ”ياتاغاراسو“ الأسطوري الياباني بحرية من غرفة إلى أخرى ليصبح جزءًا من كل عمل فني أثناء حركته—فيظهر في عالم ”الضوء المتلاشي“ الضبابي، ثم ينطلق عبر الاتساع المتلألئ لـ ”عالم البلورات اللانهائي“.



(الأزهار والناس… لا يمكن التحكم بهم، بل يعيشون معًا)، عمل فني يصور مشهدًا من الزهور المتحولة، يتغير باستمرار مع حضور الزوار وحركتهم داخل الفضاء. (© Nippon.com)



كونٌ من جزيئات الماء على صخرة يتجمع حولها الناس، أحد الأعمال الغامرة التي تجسد حركة الماء في مشهد رقمي متغير يتفاعل مع وجود الزوار. (© Nippon.com)



يتحرك عمل الأزهار والناس عبر فضاء عمل كونٌ من جزيئات الماء، فيما يرسم الغراب أثناء تحليقه أنماطًا متغيرة على الجدار. (© Nippon.com)

تجربة فريدة لعالمٍ من الألوان والأشكال المتحولة

يُعد افتتاح (منحوتة الضوء المتدفق) بحلتها الجديدة أحد أبرز الفعاليات الفنية لهذا الصيف. ففي هذا العمل الخاص تنساب أشعة ضوئية لا حصر لها عبر الجدران والأسقف، لتشكل تكوينات ثلاثية الأبعاد تبدو وكأنها معلقة في الهواء. ومع تحديث الأنظمة وتقنيات العرض، أُضيفت إلى العمل سلسلتان جديدتان، بالتزامن مع معرض خاص يستمر حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول بعنوان (حول عدم تناظر الكون)، ويقدم تجربة بصرية آسرة تتبدل فيها الألوان والأشكال باستمرار، لتتلاشى الحدود بين الفضاء الحقيقي والوهم البصري.

وبوصفه متحفًا بلا خريطة، يشجع تيم لاب بوردرلس زواره على الاستكشاف الحر، فلا يفرض عليهم مسارًا محددًا للتجول. إذ يحدث أن يصادفوا مخلوقات غريبة في ممرات معتمة، أو يعثروا على غرف مخفية، في تجربة تقوم على عنصر المفاجأة والاكتشاف. أما الراغبون في الاستراحة، فيمكنهم التوجه إلى إن تي هاوس، حيث تُقدَّم أكواب الماتشا وسط تجربة رقمية فريدة، تتفتح فيها أزهار افتراضية من داخل الكوب.

لذلك يمكن القول بأن تيم لاب بوردرلس سيظل وجهة تستحق الزيارة مرة بعد أخرى، لما يعد به زواره من تجارب فنية جديدة ومتجددة في كل زيارة.



أشعة ضوئية متدفقة ترسم منحوتات ثلاثية الأبعاد تتبدل باستمرار في عمل (منحوتة الضوء المتدفق). (© Nippon.com)



ذاكرة التضاريس، تجربة غامرة تستحضر إيقاع الفصول في الريف، حيث تتراقص اليراعات بين سنابل الأرز المتمايلة. (© Nippon.com)



في الضوء المتلاشي، تنبثق الفراشات وألسنة اللهب وعناصر بصرية أخرى من بين الضباب المتحرك. (© Nippon.com)



في محيط الرسوم، تتحول الرسومات التي يبدعها الزوار إلى مخلوقات بحرية متحركة تسبح في أرجاء القاعة. (© Nippon.com)



في عرض النيرفانا، يستحضر عالم النباتات والحيوانات المستوحى من أعمال الفنان الياباني إيتو جاكوتشو من عصر إيدو. (© Nippon.com)



في إن تي هاوس تتفتح أزهار رقمية من فنجان الشاي، في مشهد يجمع بين الطقس التقليدي والتقنيات الرقمية. (© Nippon.com)

متحف موري للفنون الرقمية

العنوان: الطابق السفلي الأول غاردان بلازا، مجمع أزابوداي هيلز، 5-9 تورانومون، ميناتو، طوكيو.

ساعات العمل: من 8:30 صباحًا إلى 9:00 مساءً (قد تخضع للتغيير)، ويُسمح بالدخول حتى ساعة واحدة قبل موعد الإغلاق.

أيام الإغلاق: في أيام غير ثابتة وفق جدول المتحف.

رسوم الدخول: تبدأ من 3,600 ين للبالغين (18 عامًا فأكثر).

تختلف أسعار التذاكر بحسب اليوم والتوقيت، ويُشترط الحجز المسبق. وللاطلاع على أحدث الأسعار ومواعيد العمل، يُرجى مراجعة الموقع الرسمي للمتحف.

(نُشر النص في الأصل باللغة اليابانية في 11 يوليو/تموز 2026، الترجمة من الإنكليزية. إعداد النص والتقرير والصور: Nippon.com)