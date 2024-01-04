وظائف خالية بشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل للمؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة وسائل النقل والحافلات، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة من حملة المؤهلات المتوسطة للعمل فورًا بالشركة بالعاشر من رمضان، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم على الوظائف كالتالي:

وظائف شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل

مطلوب فنيين دهان. مطلوب لحامين. مطلوب فني كاوتش. مطلوب فنيين استيكر. مطلوب فنيين تركيب. مطلوب فنيين ليزر. مطلوب فنيين ميكانيكي أوتوبيس. مطلوب فنيين كهرباء. مطلوب فنيين فيبر جلاس. مطلوب فنيين درفلة. مطلوب فنيين ميكانيكي هواء. مطلوب فنيين مثقاب. مطلوب فنيين حجار. مطلوب فنيين براد. مطلوب فنيين زجاج. مطلوب فنيين سروجي. مطلوب فنيين سمكري. مطلوب مراقبين امن إداري.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل وفي مجال الأوتوبيسات، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية، وتوفر الشركة للعاملين مرتبات مجزية ووسائل مواصلات ويومان إجازة بالأسبوع، وتأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف المعلنة أعلاه يرجي التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل” ثم الحضور مباشرة إلى العنوان التالي للمقابلات الشخصية: مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024.