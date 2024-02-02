وظائف خالية بمطاعم اروما ريتز للمؤهلات المتوسطة براتب 7500 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن مطاعم اروما ريتز إنترناشيونال عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، للعمل بفروع التجمع الخامس، برواتب مجزية تبدأ من 3700 جنية إلى 7500 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم:

وظائف مطاعم اروما ريتز

مطلوب شيف.

مطلوب مساعد شيف.

مطلوب كابتن اوردر.

مطلوب ويتر.

مطلوب مساعد ويتر.

مطلوب استيوارد.

مطلوب باريستا خبرة 3 سنوات.

مطلوب شيف جزار.

مطلوب شيف فطير.

مطلوب هاوس كينج.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، ويفضل توافر خبرة في مجال العمل.

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وتقدم الشركة للعاملين رواتب مجزية تبدأ من 3700 جنية إلى 7500 جنية، بالإضافة إلى تبس وأوفر تايم، والعمل 9 ساعات، ويوم إجازة، شيفتات متغيرة، كما تقدم الشركة تدريب للموظفين وفرص للترقي داخل الشركة، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين يرجى التقديم من خلال التسجيل على الرابط التالي “وظائف مطاعم اروما ريتز” عبر ملئ استمارة التوظيف.