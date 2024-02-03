وظائف خالية بشركة ايلانو للمياه للمؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة ايلانو للمياه عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة من فنيين في مختلف التخصصات، من حملة المؤهلات المتوسطة، للعمل فورًا بفرع الشركة في وادي النطرون طريق الإسكندرية الصحراوي الكيلو 94، برواتب مجزية، والتفاصيل كالتالي:

وظائف شركة ايلانو للمياه

مطلوب فنيين صيانة ميكانيكية.

مطلوب فنيين صيانة كهربائية.

مطلوب فنيين وحدات مساعد.

مطلوب فني كرتون.

مطلوب فني باليتيزر.

مطلوب فنين نفخ.

مطلوب فنيين فيلر.

مطلوب فنيين ليبل.

مطلوب فنيين وحدات مساعدة.

الشروط والمزايا

يشتر للراغبين ان لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 37 سنة، ويشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المياه أو المشروبات أو الزيوت.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية وسكن للمغتربين ومواصلات للمنوفية والسادات، وجبات يوميًا، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

التقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى التسجيل من خلال تعبئة استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة ايلانو للمياه“.