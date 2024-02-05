وظائف خالية بشركة سوبيكو للمؤهلات المتوسطة

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة سوبيكو من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، للعمل فورًا بفرع الشركة في أكتوبر ومدينة بدر، برواتب مجزية ومزايا آخرى، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على النحو التالي:
وظائف شركة سوبيكو
- مطلوب موظفين امن.
- مطلوب شيف أجبان.
- مطلوب موظفين متعدد المهام “كاشير ومنسق ممرات وموظفي استلامات”.
- مطلوب فنيين صيانة وتبريد.
الشروط والمزايا
يشترط مؤهلات لا تقل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة، وتقديم موقف واضح من التجنيد، وتوفر الشركة للموظفين رواتب مجزية حسب الخبرة وأرباح سنوية ويوم أجازة أسبوعية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.
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كيفية التقديم على الوظائف
للراغبين في التقديم على وظائف شركة سوبيكو يرجى ملئ استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة سوبيكو” عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والمؤهل وشهادات الخبرة.
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