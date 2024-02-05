سنتر شاهين يعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة سنتر شاهين عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة، في مختلف الأقسام، ولحملة جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، للعمل فورًا بفروع الشركة في “عين شمس – المرج – مدينة نصر – شبرا مصر – شبرا الخيمة – حلوان – دار السلام -المريوطية – فيصل – ميت عقبة” برواتب مجزية، وحوافز يومية وتأمينات، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف والشروط ورابط التقديم على الوظائف كالتالي:

وظائف سنتر شاهين لجميع المؤهلات

مطلوب كاشير.

مطلوب بائعين أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومفروشات.

مطلوب أفراد أمن.

مطلوب عمال تحميل وخدمات بدون مؤهل.

مطلوب موظفين كاميرات.

مطلوب موظفين استلامات FMC.

مطلوب مشرفين استلامات FMC ويشترط الخبرة.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسط وبدون مؤهل، ويفضل خبرة في مجال العمل، ويشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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تقدم سنتر شاهين للعاملين بها رواتب مجزية حسب كل وظيفة، بالإضافة إلى حوافز يومية وشهرية، والعمل 9 ساعات يوميًا، وفرص للترقي، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف سنتر شاهين

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة سنتر شاهين“.