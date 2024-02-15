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وزارة الحج والعمرة تعلن عن وظائف موسمية في 3 مدن

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شكرا لقرائتكم وزارة الحج والعمرة تعلن عن وظائف موسمية في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح التوظيف الموسمي للجنسين (ثانوية فأعلى) بعدة مدن خلال مُوسم العمرة لعام ١٤٤٥هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مراقب حج وعمرة.
– خدمة عملاء.
– سائق.
– مهندسين.
– فني ميكانيكي.

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أماكن العمل:

– مكة المكرمة.
– المدينة المنورة.
– جدة.

التفاصيل:
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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/08/04هـ الموافق 2024/02/14م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/08/07هـ الموافق 2024/02/17م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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