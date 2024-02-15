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شكرا لقرائتكم وزارة الحج والعمرة تعلن عن وظائف موسمية في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح التوظيف الموسمي للجنسين (ثانوية فأعلى) بعدة مدن خلال مُوسم العمرة لعام ١٤٤٥هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– مراقب حج وعمرة.
– خدمة عملاء.
– سائق.
– مهندسين.
– فني ميكانيكي.
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أماكن العمل:
– مكة المكرمة.
– المدينة المنورة.
– جدة.
التفاصيل:
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موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/08/04هـ الموافق 2024/02/14م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/08/07هـ الموافق 2024/02/17م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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