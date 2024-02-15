شكرا لقرائتكم وزارة الحج والعمرة تعلن عن وظائف موسمية في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح التوظيف الموسمي للجنسين (ثانوية فأعلى) بعدة مدن خلال مُوسم العمرة لعام ١٤٤٥هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: – مراقب حج وعمرة.

– خدمة عملاء.

– سائق.

– مهندسين.

– فني ميكانيكي. قد يهمّك أيضاً أماكن العمل: – مكة المكرمة.

– المدينة المنورة.

– جدة. التفاصيل:

اضغط هنا موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/08/04هـ الموافق 2024/02/14م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/08/07هـ الموافق 2024/02/17م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي:

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