وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة المعدات والخدمات الفنية المحدودة- إيتكس، وشركة نبيل عبد الله أبو نهية وشريكه، وشركة ابتكار للتقنية، وشركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات، والشركة العالمية للصناعات الحديثة، وشركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة” في كل من الجبيل، والرياض، ورأس الخير، وجازان.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشغل معدات (رأس الخير).

– مستقبل بلاغات (جازان).

– مشرف (جازان).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 29 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)