اعلانات وظائف الوسيط pdf الجمعة 22/3/2024

الرياض - أميرة القحطاني - ننشر وظائف جريدة الوسيط طبعة القاهرة الكبرى، ليوم الجمعة 22 مارس 2024 ووظائف خالية للمحاسبين في شركة بيطرية، وفرص عمل لخريجات تجارة انجليزي حديثي التخرج، كما تعلن جريدة يومية بالعباسية عن حاجتها الى مندوبين ومندوبات اعلانات، ووظائف للمدرسين والمدرسات، ومطلوب سكرتيرة لشركة سيارات اجنبية، ووظائف في شركة كبرى تعمل في مجال الزيوت الغذائية، جريدة الوسيط pdf مصر..
اعلانات وظائف الوسيط مصر 22/3/2024
وظائف جريدة الوسيط pdf اليوم وعدد كبير من الوظائف الخالية ومنها:
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