سلسلة محمود الفار ماركت تعلن عن فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة.. الحق قدم

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن سلسلة محمود الفار ماركت عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا، للعمل بفروع الشركة بالقاهرة الكبرى والشيخ زايد، برواتب مجزية، ومزايا عديدة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف سلسلة محمود الفار ماركت

مطلوب متلقين ومحضرين طلبات.

مطلوب سائقين درجة مهنية ثالثة وثانية.

مطلوب كاشير.

مطلوب خلف كاشير – مساعد كاشير.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط من الجنسين، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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وتقديم الشركة رواتب مجزية، حسب كل وظيفة، وفرص للترقي ومواصلات، وترقيات داخلية وزيادات سنوية، ويوم اجازة في الأسبوع، بالإضافة إلى توفير تأمينات اجتماعية وطبية.

رابط التقديم على وظائف سلسلة محمود الفار ماركت

للتقديم على الوظائف المعلنة، يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “محمود الفار ماركت“، ثم الحضور للمقابلات الشخصية في العنوان التالي: مول ارابيلا بيلازا – التجمع التالت، وذلك يوم الأربعاء 20 مارس 2024.