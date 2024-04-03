شركة فاتورة تعلن عن وظائف خالية للجنسين للعمل فورًا بفروع الشركة براتب 6500 جنية

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة فاتورة من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة للعمل فورًا بمواقع الشركة بـ “القاهرة والجيزة والقليوبية” برواتب مجزية تبدأ من 6500 جنيه، بالإضافة إلى التأمينات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي:
وظائف شركة فاتورة
- مطلوب مندوبين مبيعات.
الشروط والمزايا
يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، وان لا يزيد السن عن 38 سنة، وان يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى نهائي، أو الخدمة العامة للإناث، ويفضل الخبرة في مجال العمل.
وظائف أخرى: –
تقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 6500 جنية + بدل وعمولات، بالإضافة إلى أجازات سنوية ورسمية وتأمينات طبية واجتماعية، والعمل 8 ساعات يوميًا.
كيفية التقديم على وظائف شركة فاتورة
للراغبين في الالتحاق الوظائف المطلوبة بشركة فاتورة، يرجى تعبئة استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة فاتورة” ثم الحضور إلى العنوان التالي : 77طريق مصر حلوان الزراعي – بجوار مستشفى علاء عزت – المعادي “محطة مترو حدائق المعادي”، وذلك يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024.
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